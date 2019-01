Henry Chapier : la disparition d’un confesseur cathodique

Le mythique animateur du "Divan" Henry Chapier, est mort dans la nuit du samedi au dimanche 27 janvier 2019 à l’âge de 85 ans. La télévision n’avait aucun mystère pour lui. Journaliste et critique de cinéma, il avait inventé la confession à la télévision. Une émission où les plus grandes personnalités avaient accepté de se prêter au jeu.



