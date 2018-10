Homonyme du rappeur français, Nick Conrad a été menacé de mort

"Je suis le plus drôle et le plus talentueux des deux", explique-t-il sur Twitter. Nick Conrad, présentateur de la chaîne britannique BBC, est en effet l'homonyme du rappeur français qui est au cœur d'une vaste polémique, suscitée par l'un de ses clips. A cause de son nom, il explique avoir même reçu des menaces de mort en français. L'on revient également sur la vidéo comique de Matthieu Madenian, rejouant la scène de la sortie d'Eric Zemmour en sécurité rapprochée. Enfin, grand moment de frayeur dans un bar à PMU à Chantilly quand un cheval de course est entré dans l'établissement.



Ce lundi 1er octobre 2018, Benjamin Cruard, dans sa chronique "Top Tweets", nous parle du tweet de Nick Conrad, homonyme britannique du rappeur français au cœur d'une polémique, la parodie des gardes du corps rapprochés d'Éric Zemmour par Mathieu Madénian et l'irruption d'un cheval qui a causé la panique dans un bar à PMU à Chantilly. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 01/10/2018 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.