"House of the Dragon" : HBO annonce un prequel de "Game of Thrones"

Désespérés il y a quelques semaines après la diffusion de la dernière saison de "Game of Thrones" et son dénouement, les fans et/ou adorateurs de la série record américaine vont retrouver le sourire suite à l’annonce de WarnerMedia, maison-mère de HBO. La chaîne américaine va en effet prochainement diffuser sur sa nouvelle plateforme de streaming, HBO Max, une série intitulée "House of the Dragon". Or celle-ci sera ni plus, ni moins qu’un prequel de "Game of Thrones".