Hugo, Picasso, Piaf, Disney... Comment ils ont immortalisé Notre-Dame de Paris

C’est le visionnaire Victor Hugo qui, en mars 1831, a le mieux célébré toute la grandeur de Notre-Dame de Paris à travers son livre éponyme. Au cours de la Révolution française, de nombreux actes de vandalisme avaient visé le monument religieux, qui avait vu sa flèche démontée, son trésor pillé et les grandes statues de son portail détruites "sans respect pour Charlemagne qui avait posé la première pierre, pour Philippe Auguste qui en avait posé la dernière", écrit-il. Abandonnée pendant des années, le monument a finalement été sauvé grâce à l'écrivain qui, en en faisant un personnage à part entière de son roman, a remis dans la lumière ce "majestueux et sublime édifice" qu'il décrivait comme un cri romantique contre "la décadence actuelle de l'architecture et sur la mort". Son livre en forme de plaidoirie aboutira en 1845 au vote d'une loi pour la restauration de la cathédrale.





Un passage du roman (dans le livre X), beaucoup cité depuis l’incendie, semble prophétique : "Tous les yeux s’étaient levés vers le haut de l’église. Ce qu’ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers avec des tourbillons d’étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée."