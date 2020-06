"Ici tout commence" : le tournage du nouveau feuilleton quotidien de TF1 démarre cet été

La fiction reprend des couleurs sur TF1. Alors que Demain nous appartient fait son grand retour ce lundi sur la chaîne, Ara Aprikian a donné des nouvelles d'Ici tout commence, le nouveau feuilleton quotidien de la Une. Initialement prévu pour une diffusion en janvier 2021, le DG chargé des contenus du groupe a dévoilé dans un entretien accordé au Figaro que la nouveauté qui sera tournée cet été débarquera dans le courant de l'automne.

"Nous avons hésité à l'annuler étant donné la conjoncture économique. Finalement, non seulement nous le maintenons, mais nous allons de surcroît l'accélérer en le mettant à l'antenne cet automne alors qu'il était prévu pour janvier 2021", a-t-il déclaré. "Il était primordial d'impulser un signal fort et rapide de reprise, en montrant que la nouveauté reprend ses droits et que TF1 réinvestit fortement dans ses contenus, malgré les difficultés", a poursuivi Ara Aprikian qui explique que ce sera aussi une "manière d'envoyer un message d'encouragement et d'optimisme à toute la filière de la création, aux acteurs institutionnels ainsi qu'aux téléspectateurs".