5 séries autres que GOT à glisser sous le sapin à Noël

C'est LA série qui met tout le monde d'accord. Lancée en septembre 2016 sur la chaîne NBC, "This is Us" a fait pleurer des millions de téléspectateurs. Et ils en redemandent ! Si sur le papier la série créée par Dan Foleman n'a rien de très originale (on suit le quotidien d'une famille sur deux générations), elle fonctionne grâce à ses personnages attachants et imparfaits auxquels tout le monde peut s'identifier : des parents modèles mais imparfaits, un beau gosse torturé, un fils adopté confronté au racisme ou encore une jeune femme qui se bat contre son surpoids.





Porté par un casting de haut niveau, "This is Us" parvient à mettre le doigt là où ça fait mal mais toujours en finesse. L'amour, la mort, la paternité, la culpabilité, l'abandon, la rédemption… Tous les sujets existentiels sont abordés. Au final "This is Us" est une série doudou qui agit comme une catharsis : malgré les yeux rougis, on se sent bien après l'avoir vue.





"This is us", saison 1 (30 euros) et saison 2 (35,98 euros).