"Il a été élu pour empêcher l’autre d’arriver" : Catherine Deneuve défend Emmanuel Macron dans "C à vous"

"Il faudrait attendre la fin pour voir ce qu’il va en sortir", réclame la comédienne qui suggère de "donner plus d’indépendance aux communes parce que je voyage beaucoup en France, je travaille beaucoup en dehors de Paris, je vois vraiment comment les gens vivent (…) et je trouve que c’est à niveau qu’il faudrait plus d’indépendance et plus de moyens."