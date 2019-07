Qui arrêtera Paul, l'impressionnant candidat des "12 coups de midi" ?

A tout juste 20 ans, Paul écrase tout sur son passage dans "Les 12 coups de midi" sur TF1. Et les spectateurs sont toujours plus nombreux à suivre ses exploits : l'émission a enregistré ce lundi 15 juillet son record historique d'audience, neuf ans après son lancement, en rassemblant 3,7 millions de téléspectateurs. Le jeune homme, lui aussi, s'apprête à battre des records. Désormais en possession de plus de 340.000 euros de gains et à la 6ème place des plus grands "Maîtres de Midi", il pourrait entrer dans le top 5 ce jeudi en cas de qualification pour une 81ème émission.





Il faut dire que depuis plusieurs semaines, Paul ne laisse pas de place aux concurrents et finit chaque émission en confirmant son statut de "Maître de midi". Le jeune candidat a aussi invité le syndrome d'Asperger sur le petit écran. Comme environ 300.000 Français, Paul est en effet atteint de ce syndrome qui se définit par des difficultés plus ou moins prononcées à établir des relations avec les autres, à communiquer et à établir des liaisons affectives, dues, explique l'association Autisme France, à "une anomalie de fonctionnement des centres cérébraux dont la fonction est de rassembler les informations de l’environnement, de les décoder et de réagir de façon adaptée".