Il dépasse désormais les 100 participations : qui arrêtera Paul, le plus jeune champion des "12 coups de midi" ?

"Avec Paul, une ferveur humaine s'est dégagée, on est bien plus loin que le simple jeu d'argent, on est une famille", confiait en juillet Jean-Luc Reichmann dans les colonnes du Parisien. Pour l'animateur, "l'argent n'est pas sa priorité : "Ce qui l'intéresse, c'est uniquement de jouer, d'aller plus loin, de faire tomber des records. C'est le défi avec lui-même qui le guide !". Le 23 mai dernier, Paul avait lui-même assuré avec modestie que son quotidien n'allait "pas trop changer". Et qu'avec l'argent gagné, il souhaitait "continuer à acheter des bouquins ". Un sacré personnage qui risque encore de nous étonner !