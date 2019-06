"Il est fort probable qu'on atteigne les 30 kilos" : Jesta de "Koh-Lanta" raconte sa prise de poids durant sa grossesse

"J'ai toujours eu une morphologie longiligne grâce à mon 1m78 et ceux qui me suivent depuis longtemps savent que je suis une vraie gourmande, poursuit la jeune femme. "Pas le genre de gourmande qui va prendre une salade avec un peu d’Emmental et un morceau de pain complet. Non, non, quand je dis gourmande le mot est faible (...) Il me reste 3 petites semaines maximum et il est fort probable qu'on atteigne les 30 kilos sans pression !".





Pleine de ressources, Jesta a déjà pensé à la suite. "Pour l'après-grossesse je vous ferai suivre l'évolution de mon corps sans tabou", annonce-t-elle. "Mais en réalité quand tu penses à la récompense d'avoir ton bébé dans les bras dans moins d'un mois je peux vous dire que tu rigoles au nez de ses kilos superflus et sans importance."