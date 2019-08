"Il s’est défaussé" : Frédéric Beigbeder remplacé au pied levé pour faire face à Yann Moix dans "ONPC"

C'est une rentrée mouvementée pour "On n'est pas couché". L'émission de Laurent Ruquier sera de retour ce samedi 31 août avec une nouvelle formule. Fini les traditionnels polémistes, désormais, chaque semaine, deux personnalités se succéderont sur le plateau pour faire face aux invités. Pour ce premier numéro auquel Yann Moix (ex-polémiste de Laurent Ruquier) est convié, la productrice de l'émission Catherine Barma avait annoncé la présence de l'écrivain Frédéric Beigbeder et de la philosophe Adèle Van Reeth.





Sauf qu'au dernier moment, l'auteur de "L'Amour dure trois ans" s'est désisté. "Il s'est défaussé au dernier moment car Yann Moix est son pote et la situation l’embarrassait", assure dans une interview au Figaro Franz-Olivier Giesbert, qui remplacera au pied levé Frédéric Beigbeder ("Laurent Ruquier et Catherine Barma ne trouvaient personne" selon lui). Si les deux écrivains sont effectivement amis, on peut également souligner le fait que "Orléans", le roman autobiographique de Yann Moix qui fait polémique en ce moment, son père et son frère ayant vivement démenti la version des maltraitances subies durant l'enfance qu'il y donne, est édité chez Grasset, l'éditeur de Beigbeder...