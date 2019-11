Incendie du Bazar de la charité : l'histoire vraie qui a inspiré la fiction de TF1

Si la fiction de TF1 est spectaculaire, la réalité ne l'est pas moins. Car le 4 mai 1897, Paris va connaître l'incendie le plus tragique de son histoire, dans lequel près de 132 personnes - dont la majorité faisait partie de la haute société - périront dans les flammes. Fait troublant : une voyante avait prédit quelques semaines auparavant le drame, sans que personne ne la prenne au sérieux.

C'est l'un des pires incendies que Paris ait connu. Et pourtant, peu de gens connaissent la véritable histoire du Bazar de la charité. Alors que TF1 donne le coup d'envoi de sa fiction événement avec Audrey Fleurot, Julie de Bona et Camille Lou, la chaîne Histoire propose dans la foulée un documentaire qui revient sur la tragédie qui a frappé la capitale à la fin du XIXe siècle. Intitulé "La Tragique histoire de l'incendie du Bazar de la charité", il est narré par la comédienne Audrey Fleurot, qui, dans la fiction, prête ses traits à Adrienne de Lenverpré, une grande bourgeoise dont l'incendie va avoir une répercussion inattendue sur sa vie.

Le feu se répand alors à une vitesse incroyable, touchant les boiseries ainsi que le plafond en vélum goudronné. Comme le rappelle le documentaire, il aura fallu 6 minutes pour mettre le feu, 15 minutes pour que l'édifice s'écroule et 45 minutes pour que tout soit réduit en cendres. Les 1200 invités se retrouvent alors pris au piège de la fournaise, car pour gagner de la place, de nombreuses portes avaient été condamnés. Les récits des témoins de l'époque sont glaçants : pris de panique, les gens se ruent vers les deux sorties en hurlant et en piétinant ceux qui tombent devant eux.

En raison de leurs vêtements, les femmes se transforment en torches vivants, tandis que les hommes oublient tous leurs principes et prennent la fuite en donnant des coups de canne. Le bilan est dramatique : près de 130 personnes trouvent la mort, en majorité des femmes et quelques enfants (les chiffres varient selon les sources, mais on parle de 123 femmes et "seulement" 9 hommes), sans oublier les centaines de blessées dont certains seront défigurés à vie.