Incendies en Australie : Isabelle Adjani annule sa venue au Festival de Sydney

Elle n'ira pas en Australie. Alors qu'elle devait clôturer le Festival de Sydney le 26 janvier prochain avec sa pièce "Opening Nights", la comédienne Isabelle Adjani a été contrainte d'annuler sa venue. En cause ? Les terribles incendies qui ravagent depuis le mois de septembre le pays. "Je ne peux pas entrer dans les détails, mais c'est une conjonction entre des raisons médicales d'Isabelle et la situation dans laquelle se trouve l'Australie avec ces feux et cette fumée", a expliqué Nicolas Roux à nos confrères du "Parisien".

Le directeur de productions du Quai (qui produit la pièce) précise que cette décision n'est pas un caprice. "C'est réellement lié à une impossibilité de se rendre là-bas pour Isabelle. Le médecin lui a dit qu'il était trop dangereux pour elle de s'exposer aux fumées, qu'il y avait un vrai risque", a-t-il indiqué. Le Quai d'Orsay a en effet déconseillé aux personnes vulnérables de se rendre dans la ville de Sydney et sa région proche.