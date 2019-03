Freddie Highmore, la star de "Good Doctor" : "Je rêve que Shawn dirige un jour l’hôpital !"

Depuis la première saison, vous avez écrit et réalisé plusieurs épisodes, là où beaucoup d’acteurs se contentent de jouer la comédie. Comment expliquez-vous cette envie de tout faire ? Vous imaginez-vous un jour passer totalement derrière la caméra ?

J’aimerais réaliser un film un jour, absolument. Je ne suis pas sûr que je ne ferais "que" ça, mais sait-on jamais ! Je pense que cette volonté de tout faire est venue assez naturellement. Je l’expliquer par mon envie d’être impliqué dans le processus créatif au maximum. Sur "Good Doctor", on passe 8 mois par an tous ensemble à Vancouver, on s’implique beaucoup et on a envie que la série soit la meilleure possible. Je trouverais ça bizarre de passer autant de temps sur un projet et puis un matin de rentrer chez moi en disant à l’équipe 'rendez-vous au mois juin, on verra ce que vous avez imaginé !'. Moi j’ai envie de faire partie de cette série de manière continue.





Est-ce que ça signifie que vous vous êtes approprié le personnage au fil des épisodes ? Et que peut-être il serait très différent avec un autre acteur ?

Quiconque arrive sur une série comme celle-là est confronté à des décisions qu’il faut prendre au quotidien. Je suis sûr qu’il y a plein de gens qui auraient pu jouer Shawn et que le résultat aurait été différent, peut-être meilleur ou pire, qui sait ! Je ne pense à aucun détail spécifique, mais je crois que dans mon cas, ça s’exprime de façon assez concrète dans l’écriture de certains épisodes.