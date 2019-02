Patrick Sébastien auréolé d'un Laurier d’interprétation masculine : "Ce prix est un joli pied de nez à France 2"

Le tourneur de serviettes, c'est une image qui vous colle à la peau, alors que dans le téléfilm vous jouez quand même un antiquaire bisexuel machiavélique. Comment l'expliquez-vous ?

Toute ma vie je me suis battu contre les a priori. On est dans un pays qui aime bien les étiquettes. Quand t'es une fille avec une jupe courte, t'es forcément une pute, alors qu'évidemment c'est pas vrai. Comme le fait que tous les coiffeurs ne sont pas homosexuels. Moi, je ne suis pas juste le mec qui fait tourner les serviettes. On n'est pas fait d'une pièce. Je reste un saltimbanque qui fait des spectacles avec "Les Sardines" mais ça ne m'empêche pas de jouer au théâtre ou dans des fictions et d'écrire. Moi, j'ai une formation de lettres. Ce que j'aime, c'est écrire des scénarios machiavéliques. Acteur c'est un métier de plus, c'est une autre manière de m'exprimer.





Ce prix vous est remis par un jury de professionnels. C'est une preuve que milieu vous reconnaît, non ?

Oui et j'en suis complètement étonné, même si Jacques Malaterre trouve ça normal. C'est le troisième téléfilm qu'on tourne ensemble après "Monsieur Max et la rumeur", où je jouais un boucher, et "L'Affaire de maître Lefort", où j'incarnais un avocat au côté d'Eric Dupond-Moretti. On essaie toujours de jouer sur des nuances, c'est ça qui m'intéresse. J'ai plein de scénarios déjà écrits et j'aimerai bien qu'une chaîne me fasse confiance. Je lance un appel ce soir : on a prouvé avec Jacques Malaterre qu'on n'était pas trop mal !