Monstre éliminée de "The Voice 8" par Soprano : "J’aurais peut-être dû choisir une autre chanson"

LCI - Votre proposition restera quoi qu’il arrive l’une des plus singulières de la saison. Si c’était à refaire, vous changeriez quelque chose… ou pas ?

Monstre - (Rires) C’est assez compliqué… Même pour mon audition à l’aveugle, j’étais très stressée. En regardant, avec le recul, je me dis que j’aurais dû me mettre plus de confiance ce jour-là. Pour le deuxième passage, j’aurais peut-être dû choisir une autre chanson. Quelque chose sur lequel j’aurais été plus l’aise. En même temps, je trouve ça intéressant de prendre des risques. J’en ai pris un et ça n’a pas fonctionné. Ce n’est pas grave…





LCI - Ce choix d’apparaître masqué a divisé les téléspectateurs, Mika l’a critiqué alors que vous rêviez de travailler avec lui. Pensez-vous avoir été mal comprise ?

Monstre - Oui et non. C’est vrai qu'expliquer un concept en 2 ou 3 minutes de conversation sur un plateau de télévision, c'est assez difficile. Je pense aussi qu’avec le stress, je n’étais pas forcément claire. Ça vient des deux côtés. Mika, lui, n’est pas parvenu à saisir les petits indices que je donnais là-dessus. Sans parler du fait que je fonds en larmes juste après !