Paul Pairet, nouveau juré de "Top Chef" : "C'est une expérience radicale "

Le petit nouveau, cette année, c'est lui. Pour sa 11e saison, "Top Chef" accueille Paul Pairet, le cuisinier star de Shanghai qui devrait donner du fil à retordre à Hélène Darroze, Philippe Etchebest et Michel Sarran. Sacré meilleur restaurateur de l'année 2018 par "Les Grandes Tables du Monde", le cuisinier de 55 ans est à la tête de trois établissements à Shanghai : Polux, Mr & Mrs Bund mais surtout le restaurant Ultraviolet, qui a obtenu 3 étoiles au guide Michelin. Un établissement hors du commun qui propose à dix convives de déguster un repas composé de 22 plats dans une salle qui s'anime au fur et à mesure avec des projections murales et odeurs ambiantes. Rencontre.

LCI : Pourquoi avoir accepté de jouer les jurés dans "Top Chef" ?

Paul Pairet : On ne peut pas ne pas considérer "Top Chef" aujourd'hui. C'est un format reconnu professionnellement et qui a eu un impact très positif au niveau de la cuisine. C'est vrai qu'une émission comme ça demande un véritable engagement. C'est une expérience radicale et moi, j'aime les choses radicales. Mais j'avais apprécié mon passage dans l'émission l'an dernier et j'étais certain du professionnalisme des équipes.

"Top Chef" offre aussi une belle visibilité…

C'est vrai. Je me suis dit que je n'étais pas très connu en France, à part dans la profession, et que "Top Chef " me donnerait l'occasion de me faire connaître. Après, je dois avouer que j'ai été flatté aussi qu'on vienne me chercher à Shanghai !

Quel genre de juré êtes-vous ?

Avec "Top Chef", j'ai découvert que j'avais un cœur, comme l'a dit Stéphane Rotenberg pour me chambrer un peu ! Je suis quelqu'un de très exigeant, même si j'ai créé une sorte de famille avec mes équipes. Là, j'ai eu une compassion et une empathie naturelles avec les candidats. Je me suis mis dans leur peau, j'étais pire que les autres jurés, c'était une catastrophe ! Je ne sais pas, d'ailleurs, ce que je donne à l'écran, j'ai quelques doutes, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Il faut dire que je n'étais pas avec les plus mauvais du monde. Les autres membres du jury étaient dans une dynamique positive. Ils m'ont intégré et bien bizuté !