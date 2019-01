"Irremplaçable", "incontournable"... L'hommage des internautes à Jean-Pierre Foucault après son adieu à "Qui veut gagner des millions ?"

5,2 millions de téléspectateurs étaient samedi soir devant leur petit écran pour le "dernier mot" de Jean-Pierre Foucault. L'animateur de TF1 a tiré sa révérence après 20 ans de présentation de l'émission "Qui veut gagner des millions ?" samedi 19 janvier au terme d'une émission spéciale rassemblant des célébrités. Le dernier duo de la soirée, les animateurs Anne-Elisabeth Lemoine et Camille Combal, sont repartis avec un chèque de 24.000 euros pour l'association qu'ils défendaient. Un joli score souligné par le patron du programme qui a rappelé vers lui le nouveau maître de cérémonie de "Danse avec les stars", qui lui succèdera dès la semaine prochaine.





"Camille ! Revenez s'il vous plaît, asseyez-vous. Mettez-vous à ma place", lui a lancé Jean-Pierre Foucault. "Je n'ai pas triché hein ?", lui a affirmé Camille Combal avant que le présentateur ne lui cède - littéralement - son fauteuil. "Je l'ai laissé aussi propre que je l'ai trouvé en arrivant. Tout est en état de fonctionnement", s'est-il amusé. Et d'ajouter : "je dirais, non sans une certaine émotion, que ce soir, vraiment, c'est mon dernier mot Camille". Les deux hommes se sont tombés dans les bras et ont échangé leurs chaises. L'émotion était la même sur les réseaux sociaux où une vague de nostalgie a envahi les internautes, beaucoup tournant une page de leur vie télévisuelle.