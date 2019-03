"J'ai la rage qui s'empare de moi !" : Jean-Luc Reichmann réagit à l'incarcération de Christian Quesada

Il est sous le choc. Jean-Luc Reichmann a réagi ce jeudi à la mise en examen et à la détention provisoire de l'ancien candidat des "12 Coups de midi" Christian Quesada, écroué pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d’images pédopornographiques".





"Cette rage qui s’empare de moi aujourd’hui m’incite, plus que jamais, à continuer mes combats, dont celui de protéger et d’accompagner au mieux nos enfants. Nous devons rester avant tout unis, et surtout être ensemble sur les réseaux, qui peuvent devenir des fléaux dévastateurs", a écrit Jean-Luc Reichmann en légende d'une photo de "Leo Mattéï, brigade des mineurs", la série de TF1 dont il est le héros.