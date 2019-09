"J’ai été débordé par ma passion" : Mister Boo de "Fort Boyard" se défend après sa condamnation

MEA CULPA - Condamné à un an de prison avec sursis pour commerce de substances illégales, le culturiste de "Fort Boyard" Mister Boo s’explique et s’excuse auprès des fans de l’émission dans une lettre postée sur Facebook. Une affaire qui pourrait toutefois remettre en question sa participation au jeu de France 2.

Mister Boo dit sa vérité. Le célèbre catcheur de "Fort Boyard", Cyril André-Chassagnon de son vrai nom, a été condamné ce mardi par le tribunal correctionnel de Valence à un an de prison avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve de 5 ans, après avoir été reconnu coupable de commerce de substances classées comme psychotropes et d’exercice illégale de la profession de pharmacien. Il a en revanche été relaxé des faits de blanchiment de biens et de fraude fiscale pour lesquels il était également inculpé.

Ce mercredi, suite à la parution de plusieurs articles de presse, ce natif de la Drôme, fan d’Arnold Schwarzenegger et de Sylvester Stallone, a publié une longue lettre sur sa page Facebook, dans laquelle il entend "rétablir la vérité pour rassurer mes proches ainsi que les téléspectateurs de Fort Boyard", écrit-il. "A l'époque de mes compétitions de bodybuilding, 2011-2013, j'ai été débordé par ma passion et j'ai commis une erreur que j'ai toujours regrettée. J'ai fait une bêtise que j'ai assumée."