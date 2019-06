"Pas d'inquiétude" : Camille Combal dément quitter "Qui veut gagner des millions ?"

"Camille Combal jette l’éponge", pouvait-on lire ce matin sur le blog d’un célèbre animateur télé, se basant sur une interview donnée par la nouvelle star de TF1 à nos confrères du Parisien. "C’était fou de travailler avec les équipes de Jean-Pierre Foucault, la Rolls Royce des animateurs , y explique-t-il au sujet de l'émission dont il a pris les commandes en janvier dernier. "Je ne referai pas de salve de quotidiennes car ma rentrée sera trop chargée. Si ça peut continuer sans moi, je serais ravi."





Dans un tweet publié dans la matinée, Camille Combal a tenu à faire une petite mise au point. "Je lis vos messages pas d’inquiétude. Je n’arrête pas QVGDM. Jamais !!! J’aime beaucoup trop cette émission", a-t-il écrit sur son compte Twitter. "J’ai juste pas le temps de tourner des quotidiennes à la rentrée comme prévu. Mais on va faire des primes ! Et des quotidiennes un peu plus tard dans l’année", précise l’animateur.