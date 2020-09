"J’avais trouvé un nouveau frère" : Hadja de "Koh-Lanta" bouleversée par le décès de Bertrand-Kamal

Compétitrice intransigeante, la handballeuse professionnelle paraissait même à l’opposé de l’ex-animateur de club de vacances, souriant et diplomate, toujours là pour apaiser les tensions sur le camp. Au fil des épisodes – et des victoires – Hadja et "Beka" sont devenus inséparables. Presque un cadeau du ciel pour la jeune femme, venue rendre hommage à son propre frère, Maye, décédé en janvier 2019.

"J'avais trouvé un nouveau frère, moi qui ai perdu le mien il y a un an et demi", confie Hadja cette semaine dans les colonnes de Télé-Poche. "Bertrand-Kamal était mon cinquième frère. C'est terriblement injuste. C'est dur de regarder la suite sans lui, mais je suis fière de le voir beau et brave comme il était. Mon plus grand regret, c'est qu'il ne se voit pas."

La jeune femme raconte avoir visionné le premier épisode de la saison avec les autres candidats, il y a plusieurs mois déjà. Luttant contre la maladie, Bertrand-Kamal avait participé à l’événement en visio-conférence. "Il avait beaucoup maigri", se souvient l’aventurière. "On ne savait pas jusqu'où il allait tenir. J'ai craqué complètement en le voyant", avoue-t-elle. "Il a mis toute l'énergie qu'il lui restait pour nous faire rire (...) Il voulait montrer qu'il était au-dessus de la maladie. On ne voyait que son sourire."