"J’écrivais, je dessinais, je produisais de la merde" : Yann Moix reconnaît être l’auteur de textes antisémites

Face à ces nouvelles accusations, l’écrivain a contacté Libération mardi soir pour confirmer qu’il était bien l’auteur des caricatures ET des textes. "J’assume, j’endosse tout. Tout ce que j’ai fait à l’époque avec trois ou quatre cons, on était des types complètement paumés. J’écrivais, je dessinais, je produisais de la merde. Ces textes et ces dessins sont antisémites, mais je ne suis pas antisémite", précise-t-il.





"Je me moquais des myopathes, de la faim dans le monde, de l’Abbé Pierre", poursuit Yann Moix. "Aujourd’hui, l’homme que je suis en a honte. Tout le parcours que j’ai fait depuis, tout mon parcours d’homme, c’est l’histoire de quelqu’un qui a essayé de s’arracher à cette géographie toxique, m’extraire de cette nasse."