"J'étais bête et naïf" : Bilal Hassani fait son mea culpa auprès de Cyril Hanouna dans TPMP

Bilal Hassani s’explique… encore. Au lendemain d’une première "interview-vérité" dans Le Parisien, le représentant de la France au prochain Concours Eurovision de la chanson s’est confié lundi à Cyril Hanouna au sujet de la polémique née le week-end dernier de deux tweets de 2014, dans lequel il accusait Israël de terrorisme et apportait son soutien à Dieudonné. Mais aussi d’une vidéo tournée l’été dernier odans laquelle il semble se moquer des attentats de Paris. Le jeune homme s'en était déjà expliqué vendredi dernier dans une vidéo postée sur son compte Twitter.





"J’ai créé mon compte il y a plus de 5 ans", a raconté l’interprète de "Roi" dans cet entretien diffusé dans TPMP. "A l’époque j’étais bête et naïf et je partageais mon mot de passe avec un paquet de personnes que j’avais jamais rencontré. On s’échangeait nos comptes, les uns allaient sur les comptes des autres pour pouvoir parler avec des stars (…) Ça fait que je n’avais jamais vraiment vérifié ce qui pouvait se poster. J’ai fait l’erreur de ne pas vérifier et il y a des tweets qui sont sortis."