"J'étais en sueur du début à la fin" : la grande bataille de "Game of Thrones" laisse ses fans sur les rotules

Vous n'avez pas pu y échapper. Depuis le retour de "Game of Thrones" sur les écrans mi-avril, le lundi matin est synonyme de stress et de grosse fatigue pour les fans les plus ardus de la série. Alors ils sont évidemment nombreux à avoir réglé leur réveil à 3h du matin pour regarder, en simultané avec les Etats-Unis, un épisode capital qui n'a jamais aussi bien porté son nom.





Intitulé "The Long Night", "la longue nuit", l'épisode 3 de la saison 8 dure 1h22 et est le plus long de cette ultime saison qui va laisser plus d'un téléspectateur au fond du gouffre. Dès le mois de mars, Entertainment Weekly teasait "la plus longue séquence de bataille" qui devait réunir "le plus grand nombre de personnages principaux depuis le début de la série en 2011".