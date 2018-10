Jacques Pradel, un trésor d'animateur

Célèbre journaliste, féru d'histoires "des gens" et passionné depuis l'enfance par les trésors, Jacques Pradel, publie un livre qui s'intitule "La véritable histoire des trésors de France". On y découvre onze histoires, dont certaines restent encore à découvrir sur le territoire. Même s'il n'a jamais participé à de véritables recherches au trésor, il a lui-même une mine bien à lui, un poste de radio des années 30 qu'il a trouvé chez un brocanteur. Il anime avec succès tous les jours depuis 2010 sur RTL "L'Heure du crime", où il revient sur un fait divers qui a marqué l'actualité. A découvrir également : un projet de série télé consacrée à la jeunesse de Bardot. Le tournage va être axé sur ses débuts à Saint-Tropez et va être réalisé par Danièle Thompson. Après 33 ans d'antenne, le docteur Flaysakier, figure de service public, quitte France 2. Enfin, le programme télé à ne pas rater ce mercredi.