Jarry aux commandes de "Good Singers", le 17 juillet sur TF1

Il va faire ses premiers pas d'animateur en prime time. L'humoriste Jarry présentera à partir du 17 juillet "Good Singers, A vous de trouver les bons chanteurs ", le nouveau divertissement estival de TF1. L'ancien enquêteur de l'émission "Mask Singer" sera aux commandes de ce jeu musical adapté du format turc "Is that really your Voice ?" ("Est-ce que c'est vraiment ta voix") dans lequel 12 candidats sont invités à interpréter des chansons sur scène. Face à eux, un jury composé de célébrités devra tenter d'identifier ces chanteurs anonymes en fonction de leurs voix. Parmi ces 12 individus aux styles et profils bien différents se cachent des voix en or et d'autres très approximatives.

"Au fil de la soirée, deux équipes de célébrités tentent de suivre leur instinct et de décoder les indices donnés pour répondre avec succès à une seule et unique question : qui sont les bons chanteurs ?", explique TF1 dans un communiqué. Les deux équipes de "profilers" s'affronteront au cours de six manches pour tenter d'accumuler le plus d'indices. Si une équipe découvre un bon chanteur, elle remporte de l'argent qui sera reversé à l'association caritative qu'elle défend. Si elle se trompe, la somme sera reversée à l'équipe adverse.