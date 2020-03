"Je fais ce que je peux" : confiné chez lui, Max Boublil donne de ses nouvelles

A l'image de tous les Français, Max Boublil est confiné chez lui avec sa famille depuis le 16 mars pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus. Et contrairement à de nombreuses stars américaines qui se prélassent dans leurs grandes villas, il est coincé avec ses enfants dans un appartement. "Je fais ce que je peux", admet Max Boublil joint au téléphone par LCI. "Je suis avec deux enfants, donc je fais la classe à mes filles et ça me prend beaucoup de temps. C'est très difficile. Je pense que je n'ai jamais autant travaillé que depuis que je fais la classe à mes filles. C'est bien parce qu'elles sont en CP et ça me permet de réviser aussi", a poursuivi avec malice l'humoriste. " Avec le niveau CP, je vois que je suis au bout de mes capacités".