"Je n’ai rien contre Karine Le Marchand" : Olivier Delacroix fait son mea culpa… mais n’aime toujours pas "L’amour est dans le pré"

Quelle histoire ! Dans une interview accordée en début de semaine au Buzz TV du Figaro.fr, le journaliste Olivier Delacroix taclait sévèrement "L’amour est dans le pré". "Je sens que tout est faux", disait-il, estimant que le programme de dating champêtre diffusé sur M6 fait partie de "ces émissions qui se jouent des sentiments et des émotions."





Il n’était pas tendre non plus avec Karine Le Marchand, son animatrice emblématique. "Je doute de sa sincérité, de son regard et de tendresse", affirmait-il. "Je suis sûr qu'elle joue un rôle. Je le sais. Je la connais. Je ne pense pas que c'est quelqu'un qui aime autant les gens qu'elle le dit."