"Je n'avais plus trop envie de me frotter à Hollywood" : comment "True Detective" a réconcilié Stephen Dorff avec le métier d'acteur

La star du film vampirique "Blade", avec Wesley Snipes (1998), qui avait quelque peu disparu des radars depuis "Somewhere" de Sofia Coppola il y a 9 ans, a repris le chemin des studios avec un premier film, "Don't Go", tourné en Irlande peu après le décès de son frère. "C’était un rôle très tape-à-l’œil, un tour de force. Je me suis dit : 'Ok, si je me relève et que j’essaie de faire ce rôle, peut-être que je vais me remettre sur pied. Je ne pouvais pas simplement me plonger dans un trou noir, mon frère n’aurait pas voulu que je le fasse", nous dit-il, marquant de longues pauses entre ses phrases. Il retrouve le sourire en évoquant les quelques épisodes tournés "d'une très mauvaise série signée Lee Daniels", "Star", qu'il a enchaînés dans la foulée. Jusqu'à recevoir cet "appel venu de nulle part" pour "True Detective".