"Je ne me retournerai pas s'il y a une posture" : Marc Lavoine impatient de faire ses débuts dans "The Voice"

Son nom avait circulé au cours de l’été pour rejoindre le jury de "The Voice". Marc Lavoine fera bien partie du casting 100% remanié de la prochaine saison du télécrochet de TF1, aux côtés de Pascal Obispo, Amel Bent et Lara Fabian. "C'est la troisième fois qu'on me propose", révèle-t-il mardi dans une interview accordée au Parisien.





"J'accepte cette fois parce que mon emploi du temps me le permet. Et peut-être parce que je suis plus convaincu de pouvoir être utile. Je me suis aperçu en travaillant sur mon 'best of' que j'avais quand même trente-cinq ans dans la chanson."