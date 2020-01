"Je ne pense qu'à ça": Le dessinateur Riss se confie cinq ans après l'attentat de Charlie Hebdo

Le 7 janvier 2015, deux terroristes décimaient la rédaction de Charlie hebdo, faisant 12 morts et 11 blessés. Parmi les rescapés, le dessinateur Riss, qui dirige maintenant l'hebdomadaire, a trouvé dans l'écriture un moyen de se reconstruire. S'il s'accommode de ses douleurs physiques et psychologiques, il reste profondément angoisser par le danger qui guette toujours. Aujourd'hui, Riss explique vivre avec "le vide". "Ca tourne dans la tête du matin au soir, confie-t-il aux caméras de TF1, dans une interview diffusée dans le JT dimanche soir. Au point de se demander si l'on ne va pas devenir fou."

Alors Riss a pris son stylo, pour écrire. "On a plein de choses à dire quand on a vécu ce genre d'événements. Peut-être trop, d'ailleurs. Ce qui fait qu'on est amenés à écrire noir sur blanc et mettre un peu d'ordre dans ce désordre." Mais le dessinateur est conscient du drame. Cette journée du mois de janvier Cabu, Charb, Honoré, Tignous et Wolinski, la psychanalyste Elsa Cayat, l'économiste Bernard Maris et le policier Franck Brinsolaro tombaient sous les balles des frères Chérif et Saïd Kouachi. "Ceux qui ont disparus, on ne va pas les reconstruire. Ils ne sont plus là. Les périodes de nos vies qu'on a partagées ensemble, on ne les reconstruit pas. Ca n'existe plus. Il faut vivre avec le vide, et il n'y a rien à reconstruire sur le vide. On continue sa vie."