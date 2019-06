"Je ne peux en vouloir qu'à moi-même" : Nicolas frustré par son élimination brutale de "Koh-Lanta"

Vous avez été éliminé brutalement de "Koh-Lanta". Comment l’avez-vous vécu ?

C'était très frustrant. Déjà en arrivant à l'épreuve, quand j'ai vu les puzzles, je me suis dit que ce n'était pas ma tasse de thé. Et quand Denis a annoncé que c'était une épreuve éliminatoire, j'ai eu un gros coup de pression. Malheureusement, avec la fatigue et le stress, j'ai eu du mal à gérer la pression et j'ai terminé dernier.





Avez-vous ressenti une forme d’injustice ?

C'est un peu difficile car personne ne m'a éliminé, je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Je n'arrête pas d'y penser depuis, j'ai du mal à gérer. Je rumine encore cette épreuve et je me dis que j'aurais pu y arriver.





Vous avez été souvent présenté comme un "glandeur". Que répondez-vous à ces critiques ?

Je comprends qu'on puisse dire ça, car je ne suis pas le premier à me lever ni à s'activer sur le camp. Je ne fais pas moins qu'un autre mais c'est vrai que je profite un peu. Je n'allais pas me mettre à construire des meubles non plus. Une fois qu'on a eu du bois et de l'eau, j'ai profité de mon aventure et j'ai fait un peu la bronzette.





Vous êtes aussi comme ça dans la vie ?

Pas du tout. Je ne suis pas quelqu'un de très sensible, je bouge pas mal à la maison. Mais à "Koh-Lanta", dès qu'on se lève on a la tête qui tourne et on essaie de s'économiser. On se préserve beaucoup.