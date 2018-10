"Je ne suis pas Cohn-Bendit et nous ne sommes pas en 1968" : Yann Moix se défend encore d’être "anti-flic"

Il a changé de vocabulaire. Mais il pense sensiblement la même chose. Une semaine après ses propos polémiques sur la police dans "Les Terriens du samedi", Yann Moix était de retour dans l’émission présenté par Thierry Ardisson sur C8. L’écrivain en a profité pour se livrer à un nouveau mea culpa, après avoir déjà expliqué qu’il "regrettait" ses "mots grossiers" sur le plateau de "Audrey & Co", mardi dernier sur LCI. "Être anti-flic n'a aucun sens", avait-il ajouté.





"Ce que j'aurais dû dire la semaine dernière, c'est que la police est un phénomène et un monstre bicéphale et schizophrène", a commencé samedi l’écrivain. "D'un côté les conditions de travail sont épouvantables. Peut-être qu'on aurait dû rappeler ce postulat. Ils manquent de moyens, de soutiens, d'appuis et parfois de paroles politiques fermes et claires. Et il y a un autre piège dans lequel ils sont pris. C'est celui de certaines violences policières auxquelles j'ai été moi-même témoin et confronté."