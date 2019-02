"Je suis outrée" : quand Christophe Castaner explique l'usage du LBD aux enfants, le malaise est total sur Twitter

"Ils doivent absolument éviter la tête", insiste Christophe Castaner. "Et quand il y a des accidents – et il y en a eu – on a une police qui surveille la police. On enregistre toutes les plaintes. Et on a eu une dizaine de tirs où par accident il y a eu des tirs sur le visage. Et là c’est dangereux et cette arme, elle est dangereuse. C’est une arme qui est faite pour empêcher quelqu'un d’être violent avec les policiers. Donc elle est puissante."





Sur les réseaux sociaux, cette séquence "éducative" a beaucoup fait parler…