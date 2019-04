"Je vous aime" : Jean-Luc Reichmann remercie le public pour son soutien face à l'affaire Quesada

Sa colère a laissé place à un large sourire. Et si Jean-Luc Reichmann a retrouvé l'envie de monter sur les planches, c'est bien grâce au flot de messages reçus ces derniers jours après la mise en examen et l'incarcération de Christian Quesada, recordman de son émission "Les 12 Coups de midi". L'animateur de TF1 dit en avoir reçu des "milliers" qui "lui donnent encore plus de force pour [se] battre".





"Merci à vous d'être à mes côtés dans mes combats (...). Merci de m'offrir autant de soutien, de courage et d'amour en ces périodes si difficiles pour vous et pour nous tous", a-t-il écrit samedi 30 mars sur Instagram, alors qu'il est en tournée pour la pièce de théâtre "Nuit d'ivresse". "Il faut dire aux gens quand on les aime alors cette nuit, je vous le dis. Je vous aime... vraiment", conclut-t-il. Quelques semaines plus tôt, il avait dû faire face à la disparition tragique de Bastien, un ancien candidat tabassé à mort à Reims.