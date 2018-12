Jean-Luc Lemoine quitte brutalement C8

C8, c'est fini pour lui. Jean-Luc Lemoine vient d'annoncer sur son compte Instagram qu'il quittait la chaîne où il officiait depuis 7 ans. Après Thierry Moreau, Enora Malagré, Camille Combal ou encore Julien Courbet, l'ancien chroniqueur de "Touche pas à mon poste" a décidé lui aussi de s'en aller. Il animait depuis la rentrée "TPMP refait la semaine", en prime time le vendredi





"Les amis, ce vendredi nous devions faire la dernière de "TPMP Refait La Semaine". On nous a dit ‪mardi midi‬ qu’en raison de l’actualité, ça ne serait pas possible. Ce que je comprends tout à fait car il y a bien plus important en ce moment. Mais du coup, je ne pourrai pas vous dire au revoir à l’antenne et comme je ne veux pas avoir des regrets à la Julien Lepers, je vous écris ces quelques mots pour le faire", a écrit l'animateur sur son compte Instagram dans un long message.