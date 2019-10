Jennifer Aniston débarque sur Instagram avec un selfie entourée de tous ses "Friends"

DÉJÀ CULTE - L'interprète de Rachel Green dans la série phénomène a fini par céder aux sirènes des réseaux sociaux en ouvrant son premier compte ce mardi 15 octobre. Tout ça valait bien une photo souvenir avec Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew Perry.

Elle avait juré qu'elle n'y partagerait jamais rien. Mais il faut croire que Jennifer Aniston a changé d'avis. L'actrice américaine a surpris tout le monde en ouvrant un compte Instagram, mardi 15 octobre, avec un premier post d'anthologie. Smartphone en main, c'est elle qui immortalise ses retrouvailles avec Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer et Matthew Perry, ses camarades de "Friends".

"Et maintenant, nous sommes amis sur Instagram. Salut Instagram", a-t-elle écrit en légende ce selfie qui devrait rapidement battre le record de celui d'Ellen DeGeneres et de l'élite hollywoodienne aux Oscars. En une demi-heure, la photo avait déjà été likée près de 70.000 fois. "Mes amis m'appellent Jen", peut-on lire dans la description de son profil. La comédienne en comptait déjà plus de 102.000 nouveaux, prêts à suivre ses aventures numériques. Des chiffres amenés - évidemment - à grimper.