Jim Carrey dans la peau de Joe Biden : son incroyable transformation

Fine perruque blanche, sourire carnassier et lunettes noires, le héros de The Mask est méconnaissable. Jusqu’ici, l’ancien vice-président de Barack Obama avait été incarné dans l'émission par Woody Harrelson, Jason Sudeikis et John Mulaney. La version Jim Carrey est d’autant plus attendue que le comédien affiche son hostilité à Donald Trump depuis de longs mois déjà. Sera-t-il confronté à Alec Baldwin, dont l’interprétation de l’actuel président américain est entrée dans les annales de la télévision américaine ?