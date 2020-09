"Julian Bugier et Karine Baste-Régis sont de solides incarnations de nos tranches d’information depuis plusieurs années. Ces deux nominations témoignent de notre capacité à promouvoir les talents internes de France Télévisions. Ils porteront, j’en suis certain, notre ambition éditoriale toujours plus haut", a expliqué Laurent Guimier, le directeur de l’information de France Télévisions.

C'est une belle promotion. Julian Bugier prendra les commandes du 13 heures de France 2 en janvier prochain. L'actuel joker d'Anne-Sophie Lapix au journal de 20 heures succèdera à Marie-Sophie Lacarrau, partie sur TF1 pour remplacer Jean-Pierre Pernaut à la présentation du journal de la mi-journée. Comme le précise la chaîne dans un communiqué, c'est Karine Baste-Regis, qui présente depuis un an les JT de "Télématin", qui assurera à partir de janvier les remplacements d’Anne-Sophie Lapix au 20 heures de France 2 en semaine.

"Immense fierté de prendre la tête du 13 heures de France 2. J’aime cette maison, ses valeurs et ses équipes. Nous allons écrire ensemble une nouvelle page. Merci Delphine Ernotte, Laurent Guimier et Stéphane Sitbon Gomez pour votre confiance. Et belle aventure à toi Marie-Sophie Lacarrau", a réagi sur Twitter Julian Bugier.

Né à Blois en 1981, Julian Bugier a débuté sa carrière sur Bloomberg TV où il réalise des reportages tout en apprenant le métier de présentateur. En 2005 il présente le journal de l'économie sur BFM TV avant de passer sur I>Télé en 2009 où il est successivement en charge de plusieurs tranches d'information.

Il rejoint France 2 en 2011 où il devient le joker de Laurent Delahousse pour les journaux du week-end puis celui de David Pujadas pour le 20 heures en semaine. Il présente également des émissions spéciales et des grands événements de l'info, ainsi que deux magazines : "Tout compte fait" et "Cellule de crise". Depuis le 24 août dernier, on le retrouve aux commandes du "18/20" d'Europe 1.