Kaaris dans "Bronx" : "On peut me proposer n'importe quel rôle parce que je suis un bon acteur"

C'est un rôle dans lequel on ne l'attendait pas. Dans Bronx, le film d'Olivier Marchal qui sort ce vendredi sur Netflix, Kaaris joue le rôle d'un flic de la brigade antigang de Marseille. Un polar sombre et ultra violent qui nous plonge aux côtés d'un groupe de flics pris dans l'engrenage d'une guerre des gangs entre deux bandes rivales de Marseille. "C'est un film qui prend aux tripes", admet Kaaris, qui s'est glissé dans la peau de Max Beaumont. Un personnage que le néo-comédien décrit comme "le pote qu'il vaut mieux avoir dans son camp".

Et quand on lui demande s'il est étonné qu'Oliver Marchal a pensé à lui pour un rôle de flic, il ne se démonte pas : "Non, on peut me proposer n'importe quel rôle parce que je suis un bon acteur". On l'a notamment vu dans Overdrive, d'Antonio Negret en 2017 et dans Lukas de Julien Leclercq, l'année suivante. Malgré cette assurance affichée, il admet tout de même avoir un peu le trac. "Un film sur Netflix ça met la pression mais je suis confiant parce que Bronx c'est du pain béni pour les abonnés de la plateforme. J'espère juste que j'ai été à la hauteur du film, parce qu'il y a de très grands noms comme Jean Reno ou Gérard Lanvin".