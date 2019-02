Karine Le Marchand "pas sincère" avec les candidats de "L’Amour est dans le pré" ? Elle leur donne la parole !

C’est Pierre, le producteur d’Armagnac qui a eu le coup de foudre pour Frédérique en 2012 durant la saison 7 qui lui répond : "On a un cerveau, on a notre intelligence, notre histoire, celle d’avant, celle d’après", dit-il sur cette vidéo où on peut voir la jeune femme avec laquelle il a eu un petit Gabriel, l’année suivante. "Mais notre histoire, vous êtes dedans. Vous êtes avec nous, tous les jours, on pense à vous et ça continue." Voilà qui est dit.