Karine Le Marchand va présenter "La France a un incroyable talent"

Elle rajoute une corde à son arc. Karine Le Marchand a été choisie pour succéder à David Ginola à la tête de "La France a un incroyable talent". Alors que la rumeur de son arrivée sur le show circulait, la présentatrice de "L'Amour est dans le pré" a confirmé l'information sur son compte Instagram. "Je suis hyper fière d’avoir été nommée cheffe d’orchestre de 'La France a un incroyable talent'. J’espère être à la hauteur de ces artistes fabuleux et de ce brillant jury, dingo et tellement humain. C’est la télé que j’aime, avec du show et du cœur", a réagi Karine Le Marchand.

Après quatre ans de bons et loyaux services, David Ginola a été remercié par la direction de la chaîne pour des raisons financières. "L'aspect financier a pesé dans la balance. Vu le contexte économique, il était devenu hors de prix. D'autant plus que David se déplaçait avec cinq personnes de son staff et demandait à être logé au Bristol (NDLR : un palace parisien)", a expliqué un cadre du groupe M6, au Parisien.