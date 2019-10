Kendji Girac prendra le fauteuil d'Amel Bent pour la prochaine saison de "The Voice Kids"

C'EST OFFICIEL - TF1 a profité de la finale de "The Voice Kids 6" pour annoncer l'arrivée parmi les coachs de la saison 7, dont les tournages débutent prochainement, de l'ancien vainqueur de la version adulte du télécrochet.

C'était la dernière étape d'un jeu de chaises musicales qui vient redistribuer totalement les cartes pour les prochaines saisons de "The Voice" et "The Voice Kids". Déjà annoncée parmi les nouveaux coachs de la version adulte avec Lara Fabian, Marc Lavoine et Pascal Obispo, Amel Bent a officialisé son départ de la version enfants du télécrochet de TF1 après la victoire de son protégé Soan, 11 ans, vendredi 25 octobre.

L'occasion aussi pour TF1 de rendre public le nom de son remplaçant, qui connaît bien les rouages de l'émission pour l'avoir remportée. C'est donc Kendji Girac qui prendra son fauteuil dans la saison 7 de "The Voice Kids" aux côtés de Jenifer, Soprano et Patrick Fiori. Les tournages doivent débuter très prochainement.