Kheiron est-il CopyComic ? Sandra Sisley persiste et assure qu'il existe "des preuves"

Elle ne se dégonfle pas. Alors que l'humoriste français Kheiron a démenti être l'auteur de CopyComic, la femme de Tomer Sisley, à l'origine de ces accusations, persiste et signe. Interrogée dans "Quotidien" ce lundi soir, elle soutient que le réalisateur de "Nous trois ou rien" est l'homme qui se cache derrière le compte anonyme CopyComic qui, depuis des mois, épingle les grands noms de l'humour en France pour plagiat. Exaspérée de voir son mari, le comédien Sisley attaqué pour plagiat, l'ex-femme de Valéry Zeitoun a décidé dimanche soir de sortir du silence et de publier sur son instagram deux noms.





"Identifié. On sait... La bise à Baptiste Lecaplain également", écrivait-elle en légende d'une photo de l'humoriste Kheiron. "Ce que je trouve absolument inadmissible, c'est que, lorsqu'on s'érige en justicier, eh bien, on ne se masque pas. Jusqu'à preuve du contraire, Robin des bois, il n'agissait pas avec une cagoule. Ce qui me choque, ce qui me dégoûte, c'est la manière", s'est emportée Sandra Sisley jointe au téléphone par le journaliste Julien Bellever lundi.