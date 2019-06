"Il ne me reste plus qu'à trouver la femme de ma vie": sur le plateau de "Koh-Lanta", Clo fait son coming out en direct

C'était l'autre grande surprise de la soirée. Après la victoire inattendue de Maud, sacrée gagnante de l'édition "La guerre des chefs", Clo a profité du grand dépouillement en direct sur TF1 pour faire son coming out. Alors que Denis Brogniart lui demandait "comme elle avait grandi" grâce à Koh-Lanta, la jeune femme de 28 ans a fait une révélation : "Je suis super heureuse d'avoir pu réaliser un de mes plus grands rêves, j'ai beaucoup gagné confiance en moi grâce à cette aventure qui est hors du commun. Il ne me reste plus qu’une chose à accomplir maintenant dans ma vie, c’est trouver la femme de ma vie !", a-t-elle lancé, le sourire aux lèvres.