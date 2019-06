Cyril, éliminé de Koh-Lanta : "J’étais fier de présenter mon compagnon à la France"

Dans la "vraie vie", vous vous définiriez comme militant ?

Je ne suis pas un porte-étendard. Je vis ma vie de façon très simple et très libérée. Evidemment qu’il y a des choses à faire pour faire changer les mentalités vis-à-vis de la communauté LGBT en France. Mais je ne suis pas venu en tant qu’homosexuel à Koh-Lanta. Je suis venu en tant qu’aventurier pour me dépasser et vivre une expérience extraordinaire.





Vous avez réagi avec humour sur Instagram à certaines attaques homophobes dont vous avez fait l’objet de la part des internautes. Avez-vous été surpris de ce que vous avez pu lire ?

Je ne suis pas surpris, non, et je m’y attendais. Je m’étais même préparé à plus. Je pensais que ce serait plus virulent, qu’il y en aurait plus. Evidemment que ça touche, on ne va pas se mentir. Mais si je compare avec le nombre de messages positifs de gens extraordinaires qui m’ont envoyé leur soutien, ce n’est presque rien. C’est une peccadille ! (rires)