Koh-Lanta : "J'aurais peut-être dû leur passer de la pommade", regrette Emilie, éliminée chez les rouges

"Koh-Lanta", c’est une métaphore de la vie professionnelle dans ces moments-là ?

Oui et non. Quand on est dans son domaine professionnel, on sait ce qu’on fait. Dans ma vie quotidienne, je tiens les rênes, je sais où je vais. Je connais mes qualités. Moi je suis commerciale et c’est un monde où il faut se battre, toujours. Un peu comme dans Koh-Lanta. La différence, c’est qu’il est difficile de garder le contrôle et de rester objectif quand on a faim, quand on est fatigué… Ce n’est pas évident.





Dans l’avion du retour, avez-vous rejoué l’aventure cent fois dans votre tête ? Et avez-vous mis du temps à vous en remettre ?

Quand je suis sortie, il n’y avait pas trop de surprise. Je savais qu’il y avait des chances que ce soit moi. Après, la première chose à laquelle on pense, c’est le plaisir de retrouver ses proches. Cette joie-là a pris le dessus. C’est plus, aujourd’hui, en regardant l’émission que je suis triste. Je me dis que c’est dommage d’avoir réussi à aller là-bas pour partir aussi tôt.