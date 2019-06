"Koh-Lanta 2019" : Cyril éliminé, ce sont Cindy, Clo, Steeve, Aurélien et Maud qui s’affronteront en finale

Le problème, c’est que Clo dispose du vote noir que Maxime lui a laissé en partant. Si elle et Steeve votent contre Cyril, la voix de Cindy sera donc décisive. Or la Girondine laisse planer le doute sur ses intentions… Lors du conseil, le dépouillement des voix est un véritable supplice chinois. Au premier tour, Cyril obtient 3 voix, Clo 3 voix… et Maud 1 voix. Il faut donc retourner aux urnes, et cette fois sans vote noir ! Avec 3 voix chacun, Cyril et Maud vont donc abandonner leur destin au hasard.





Les deux candidats prennent chacun une boule dans le sac que leur tend Denis Brogniart, sur une musique digne d’un bon vieux thriller américain. A bout de nerfs, ils tendent le bras et ouvrent le poing. C’est Cyril qui a tiré la boule noire et s’en va, "sans regret", aux portes de la finale. "Ma mère m’a toujours dit que j’avais une bonne étoile", savoure Clo, soulagée. La suivra-t-elle jusqu’au bout ? La semaine prochaine, elle tentera de décrocher la victoire face à Steeve, Maud, Aurélie et Cindy, sa grande copine.