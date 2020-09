Comment "Koh-Lanta" va rendre hommage à Bertrand-Kamal ce vendredi soir ? Bertrand Kamal, candidat de "Koh-Lanta : les 4 terres", a succombé à un cancer à l'âge de 30 ans. − TF1 ALP

EMOTION - Invité ce vendredi matin sur Europe 1, Denis Brogniart a révélé que TF1 allait diffuser un préambule pour rendre un dernier hommage au candidat décédé ce mercredi des suites d'un cancer.

C'est une disparition qui a bouleversé tout le monde. Bertrand-Kamal Loudhriri, candidat de la nouvelle saison de "Koh-Lanta" diffusée en ce moment sur TF1, est décédé ce mercredi des suites d’un cancer à l’âge de 30 ans. La chaîne et l'équipe de production ont décidé de rendre hommage ce vendredi soir à l'aventurier qui est tombé malade juste après le tournage du programme, comme l'a expliqué Denis Brogniart ce matin sur Europe 1. "On fait un petit préambule où j'essaie de le décrire en quelques minutes, de parler de lui. De lui dire surtout qu'on lui dédie cette émission, qu'on ne l'oubliera pas, que je ne l'oublierai pas", a précisé le présentateur très touché par la disparition du jeune homme dont il était devenu très proche après le tournage. "Je confirme que c'était un candidat, et que nous sommes devenus très proches, jusqu'au bout, et que c'est devenu un ami. Ses parents sont devenus des amis", explique-t-il.

La prochaine saison aura lieu en France. Mais la France, c'est grand. Ça peut être très loin - Denis Brogniart

"C'est quelqu'un qui m'a tapé dans l’œil sur le tournage, à cause de son sens du partage, de sa bonhomie. Bertrand-Kamal était solaire. Il avait des yeux pétillants. Il est d'une incroyable tolérance, c'est un grand frère, un chef de meute. Dès que j'ai appris qu'il était malade, nous avons commencé une relation incroyable où l'on se parlait tous les jours. On s'est vus beaucoup. (…) Même souffrant, Bertrand-Kamal est resté cet homme solaire, positif. Il se souciait des autres beaucoup plus que de lui", a-t-il révélé.

Denis Brogniart a également annoncé que le prochain tournage du jeu d'aventure de TF1 aurait lieu dans un mois et qu'il se déroulerait en France. "Le casting est terminé, il est sympa et il y aura plein de belles choses", a-t-il promis. Interrogé sur la difficulté de voyager en raison de la pandémie de Covid-19, le présentateur historique du programme a fait une révélation. "Je vous donne un indice, mais je ne vous en dirai pas plus. Ce sera en France. Mais la France, c'est grand. Ça peut être très loin..."

Rania Hoballah